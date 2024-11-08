Молодежный центр в Раменском выиграл 2 гранта на поддержку  проектов

Два проекта, представленных от Раменского молодежного центра, получили гранты на всероссийском конкурсе «Росмолодежь». Эти инициативы поддержат молодых людей и их стремление к творчеству и благотворительности.

На всероссийский конкурс было подано более восьми тысяч заявок из восьмидесяти девяти регионов страны. В числе популярных номинаций были «Вдохновляй», «Будь здоров», «Вклад в будущее» и другие. Победителями стали два проекта из Раменского.

Проект Дарьи Докукиной «Театральный интенсив PRO» занял первое место в номинации «Вдохновляй». Этот интенсив создан для начинающих актеров, где они учатся игре на сцене и взаимодействию с профессионалами. Дарья считает, что такие программы дают молодым людям возможность раскрыть талант и развивать свою уверенность на сцене.

Второй проект — «Новогодние елки» от Софьи Сергиенко для детей с ограниченными возможностями и семей, оказавшихся в сложных условиях. Софья уверена, что праздничная атмосфера, подарки и веселье могут подарить этим детям веру в чудеса и тепло, которого им так не хватает.

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