Молодежный центр «Квартал» в Дмитрове провел городской фотоквест

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Акция «Лето добрых дел» прошла в Дмитрове. Молодежный центр «Квартал» устроил фотоквест, на котором можно было проверить знания о городе.

Участниками квеста стали три команды по 10 человек в каждой. Квест стартовал от стен музея-заповедника «Дмитровский кремль». Там ребята получили список локаций на центральных улицах города, где им предстояло выполнить задания: угадать предметы, определить известных личностей и многое другое. При этом в каждом испытании можно было использовать только один из органов чувств, а также нужно было сфотографироваться всей командой.

Организаторы планируют провести такие же квесты для школьников в сентябре. Афиша мероприятий молодежного центра «Квартал» и других филиалов опубликована на официальном сайте комплексного центра «Сфера» и в социальных сетях.

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