Молодежный центр «Авангард» переехал в новое помещение

Молодежный центр «Авангард» открыл свои двери для активистов в новом месте. Ранее организация находилась далеко от центральных улиц, и добраться до нее было сложно — до ближайшей остановки нужно было идти пешком около получаса.

Теперь молодежный центр расположился в шаговой доступности от остановки — в здании бывшего детского сада «Ласточка». В новом помещении стало больше пространства и комнат, появились зал для танцев, холл с диванами и зона отдыха. Активисты центра своими руками расписали стены, создав фотозону с логотипом «Волонтеров Подмосковья».

В центре уже проходят различные встречи и вечера настольных игр. Еще одно преимущество новой локации — наличие территории, где летом будут проводиться эстафеты и мастер-классы на свежем воздухе.

Сейчас специалисты центра обустраивают новое помещение, расставляют мебель и вещи. Всех желающих присоединиться к движению ждут по адресу: Павловский Посад, улица Тихонова, дом 84.