Молодежный театральный фестиваль пройдет в Пушкино в ноябре

В ноябре 2025 года в Подмосковье пройдет молодежный театральный фестиваль «Пушкино Театральное. Наследники Станиславского», посвященный 80-летию Великой Победы. Прием заявок от детских и молодежных театральных коллективов открыли 1 июня.

Участников ждет уникальная возможность представить свои постановки перед ведущими театральными педагогами и режиссерами, включая преподавателей Театрального института имени Щукина и Московского государственного института культуры.

В рамках мероприятия состоится опен-кол для молодых драматургов под руководством писателя Галины Барышниковой на тему «Патриотическая пьеса для молодежного театра».

Фестиваль пройдет в несколько этапов. До 10 сентября проведут заочный отбор участников, с 1 сентября по 10 октября — очные межокружные этапы в Домодедове, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Пушкино с мастер-классами и показами спектаклей. Финал с участием лучших коллективов состоится в ноябре.

Организаторами выступают центр «Театроник» и Пушкинский музыкально-драматический театр при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства информации и молодежной политики Подмосковья и администрации городского округа Пушкино.

Для участников подготовили насыщенную образовательную программа, включающую акселератор театрального мастерства и конкурс патриотических пьес.

Все подробности и анкета для участников доступны на официальном сайте фестиваля.