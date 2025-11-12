Молодежный театральный фестиваль пройдет в Пушкино с 17 по 22 ноября

С 17 по 22 ноября пройдет финальная часть молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное. Наследники Станиславского». Показы и сопутствующие события развернутся сразу на трех площадках округа.

В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что в итоговую программу вошли 14 спектаклей, подготовленных молодежными театральными коллективами из столицы, а также Московской и Ярославской областей.

Особое внимание зрителей, как ожидается, привлечет постановка «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. В этом году страна отмечает 80-летие Великой Победы, и сразу несколько театров представят собственные сценические версии этого произведения.

Оценивать конкурсные работы будет профессиональное жюри, которое возглавит театральный педагог и художественный руководитель Московского драматического театра «Постскриптум» Сергей Афанасьев.

В экспертный состав также вошли профессор Борис Чертов, театральный критик и журналист Елена Езерская, заслуженная артистка Московской области Екатерина Житарь и заслуженный артист региона Игорь Ильин.

Для участников и их наставников также подготовили образовательную программу.

Среди мероприятий — лаборатория инклюзивных театров под руководством Игоря Ильина и открытый творческий конкурс «Патриотическая пьеса для молодежного театра», который проведут писатели Галина и Павел Барышниковы. В рамках этой встречи будет представлено издание с подборкой современных патриотических пьес и инсценировок, рекомендованных для молодежных сценических коллективов.

Кроме того, 22 октября в доме культуры «Пушкино» состоится вечер-посвящение 90-летию выдающегося композитора Геннадия Гладкова. Перед молодыми артистами выступят работники Театра Геннадия Гладкова, а возглавит концерт заслуженный артист РСФСФ Леонид Серебренников.

Все события фестиваля можно будет посетить бесплатно, однако для участия обязательна предварительная регистрация.

Подробности, расписание и условия записи опубликованы на официальном сайте проекта.