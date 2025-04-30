Молодежный субботник прошел в Раменском

В муниципалитете в преддверии 80-летия Великой Победы стартовала патриотическая акция «Верни герою имя». Ее участники берут шефство над памятниками и мемориалами, посвященными героической истории страны.
Раменский молодежный центр совместно с местным отделением всероссийского движения «Юнармия» организовали субботник на территории сквера имени генерала Хасана Харазии. Ребята помыли памятники, подмели дорожки, собрали прошлогоднюю листву и мусор.
Начальник штаба «Юнармии» Ирина Клещевская отметила, что участие в таких акциях дает молодежи возможность внести свой вклад в благоустройство памятных мест и выразить уважение к подвигу героев Великой Отечественной войны.
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