Молодежный субботник прошел в лесном массиве в Раменском

Лесополоса «Геофизика» является популярным местом отдыха жителей округа, которые часто оставляют после себя мусор. Неравнодушные к чистоте студенты и волонтеры вышли на традиционный субботник, чтобы внести свой вклад в восстановление природной красоты леса.
К уборке лесополосы присоединились порядка 100 человек — студенты Раменского дорожно-строительного техникума, филиала Жуковского авиационного техникума, Раменского колледжа, волонтеры Подмосковья и неравнодушные жители города. Организатором акции стал Раменский молодежный центр.
«Сейчас стартует целый цикл городских, общеобластных, всероссийских субботников. В том числе субботники проходят в общеобразовательных организациях для того, чтобы привести территории в порядок», — рассказала директор Раменского молодежного центра Светлана Великотная.
Солнечная погода, отличное настроение и командный дух сделали это мероприятие еще более веселым и энергичным. Совместными усилиями удалось собрать свыше тысячи килограммов мусора.
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