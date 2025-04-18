Молодежный субботник прошел в лесном массиве в Раменском

Лесополоса «Геофизика» является популярным местом отдыха жителей округа, которые часто оставляют после себя мусор. Неравнодушные к чистоте студенты и волонтеры вышли на традиционный субботник, чтобы внести свой вклад в восстановление природной красоты леса.