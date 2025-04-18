Молодежный субботник прошел в лесном массиве в Раменском

Фото: Пресс-служба администрации Раменского м.о.

Лесополоса «Геофизика» является популярным местом отдыха жителей округа, которые часто оставляют после себя мусор. Неравнодушные к чистоте студенты и волонтеры вышли на традиционный субботник, чтобы внести свой вклад в восстановление природной красоты леса.

К уборке лесополосы присоединились порядка 100 человек — студенты Раменского дорожно-строительного техникума, филиала Жуковского авиационного техникума, Раменского колледжа, волонтеры Подмосковья  и неравнодушные жители  города. Организатором акции стал Раменский молодежный центр.

«Сейчас стартует целый цикл городских, общеобластных, всероссийских субботников. В том числе субботники проходят в общеобразовательных организациях для того, чтобы привести территории в порядок», — рассказала директор Раменского молодежного центра Светлана Великотная.

Солнечная погода, отличное настроение и командный дух сделали это мероприятие еще более веселым и энергичным. Совместными усилиями удалось собрать свыше тысячи килограммов мусора.

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