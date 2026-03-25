Молодежный спортивный фестиваль прошел в округе Пушкинский

Мероприятие под названием «Лидеры спорта» организовал в «Пушкино Парке» молодежный центр «Точка притяжения». Активная, спортивная, инициативная молодежь округа собралась, чтобы провести день без формальностей и с пользой для здоровья.

Для участников организовали интерактивные площадки: полосу препятствий, симуляторы сноуборда и лыж, станцию виртуальной реальности и надувной ринг. Яркими моментами программы стали выступление коллектива чирлидинга и общая разминка с профессиональными тренерами.

«Мероприятие очень понравилось. Оно действительно заряжает: и сами позанимались, и посмотрели, какие виды спорта другие бывают. Очень все круто, очень все весело и ярко», — поделилась участница фестиваля Ангелина Леканова.

На сцене чествовали призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Сегодня в округе Пушкинский выстроена крепкая система развития физкультуры и спорта. Работают 24 школьных спортивных клуба. Воспитанники местных секций становятся призерами и победителями региональных этапов соревнований, доказывая высокий уровень подготовки.