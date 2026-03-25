Молодежный спортивный фестиваль прошел в округе Пушкинский
Мероприятие под названием «Лидеры спорта» организовал в «Пушкино Парке» молодежный центр «Точка притяжения». Активная, спортивная, инициативная молодежь округа собралась, чтобы провести день без формальностей и с пользой для здоровья.
Для участников организовали интерактивные площадки: полосу препятствий, симуляторы сноуборда и лыж, станцию виртуальной реальности и надувной ринг. Яркими моментами программы стали выступление коллектива чирлидинга и общая разминка с профессиональными тренерами.
«Мероприятие очень понравилось. Оно действительно заряжает: и сами позанимались, и посмотрели, какие виды спорта другие бывают. Очень все круто, очень все весело и ярко», — поделилась участница фестиваля Ангелина Леканова.
На сцене чествовали призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Сегодня в округе Пушкинский выстроена крепкая система развития физкультуры и спорта. Работают 24 школьных спортивных клуба. Воспитанники местных секций становятся призерами и победителями региональных этапов соревнований, доказывая высокий уровень подготовки.
Особую ценность мероприятию придало участие представителей разных направлений, а также почетных гостей из других регионов. Такой формат, по мнению организаторов, открывает новые горизонты для сотрудничества и создает уникальное пространство для обмена опытом между наставниками и молодежью.
Фестиваль объединил более 300 участников, как очно, так и в формате онлайн. Кульминацией спортивного праздника стало световое акробатическое шоу «Энерджи», оставившее у всех заряд ярких эмоций и мотивацию к новым спортивным вершинам. Фестиваль «Лидеры спорта» подтвердил статус округа Пушкинский как территории, где создаются все условия для поддержки талантливой и физически активной молодежи.