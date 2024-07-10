Молодежный Совет профсоюза медиков Подмосковья утвердил новый состав

Фото: Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

Расширенное заседание молодежного совета подмосковной организации Профсоюза работников здравоохранения России прошло в МОНИКИ имени Владимирского. В нем приняли участие молодые активисты из медицинских учреждений Подмосковья.

Мероприятие провели в два этапа. Сначала участники продемонстрировали лидерские навыки на тренинге по командной работе, а затем активисты изучили новые документы по молодежной политике Обкома и утвердили план мероприятий на второе полугодие.

«Повестка была насыщенная. Участники заседания рассмотрели ряд вопросов о деятельности молодежного совета, провели ротацию, утвердили новый состав МС и приняли рекомендации по работе молодежных советов на базе первичных профсоюзных организаций», — рассказала заместитель председателя Обкома Юлия Катанэ.

Новый состав молодежного совета будет принимать активное участие во всех общественно значимых мероприятиях Подмосковья.

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