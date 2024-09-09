Молодежный социальный театр «Мымъ» в Ногинске отметил 20-летний юбилей

Двадцатый день рождения исполнился в этом году молодежному социальному театру «Мымъ». В честь этого события актеры устроили праздничный вечер.

Молодежный социальный театр «Мымъ» основали 3 сентября 2004 года в Ногинске. В этом году театр отметил 20 лет со дня образования.

По случаю дня рождения коллектив театра под руководством художественного руководителя Виктории Гиль организовал вечер, который стал подарком для всех гостей.

В зале присутствовали люди разных возрастов: от юных актеров, которые только начинают свой путь в театре, до ветеранов, которые с театром уже многие годы. Каждый гость чувствовал тепло и атмосферу уюта, присущую этому уникальному коллективу. На мероприятии зрители смогли насладиться девятью отрывками из самых ярких постановок. За время существования тетра их показали более 300 раз.

Сейчас в состав коллектива входят почти 100 участников. А за всю историю театра их было более 250. Актеры занимаются благотворительностью, участвуют в социально-значимых мероприятиях.