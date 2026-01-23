Молодежный политический проект запустили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск дали старт новому молодежному проекту «Полит.школа», инициированному местным отделением «Молодой гвардии Единой России». Программа ориентирована на развитие гражданской позиции и социальной ответственности у молодежи, а также и вовлечение в политическую активность.

Проект будут реализовывать в течение года. В рамках встреч участники смогут пообщаться с приглашенными спикерами, задать вопросы и узнать об их профессиональном и жизненном опыте в формате открытого диалога.

Первая встреча прошла в центре «Альянс Коворкинг». Участниками стали руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Ольга Гончар и начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Марина Гасымова.

«Ребята, которые пришли на встречу, уже на правильном пути: они деятельные, инициативные, занимаются саморазвитием. „Полит.школа“ поможет вовлечь их в политическую осознанную активность, познакомит с интересными людьми, которые тесно связаны с историей нашей страны, важными событиями и проектами, влияющими на нашу жизнь. Это поможет молодым людям в самоопределении, выборе будущей профессии и построении карьеры», — отметила Марина Гасымова.

Ольга Гончар в ходе общения рассказала участникам о деятельности партии «Единая Россия», а также о том, как реализуемые инициативы меняют жизнь на всех уровнях: от муниципального до государственного. В ходе встречи затронули тему «социальных лифтов» и обсудили значение личного участия в общественных процессах.

Как отметила Марина Гасымова, присоединиться к проекту «Полит.школа» можно на любом этапе. Информация о предстоящих встречах публикуется в социальных сетях «Молодой гвардии» Солнечногорска: в VK и в Telegram.