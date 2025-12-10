Молодежный патриотический форум прошел в Пушкино
Образовательный комплекс № 2 в городском округе Пушкинский стал площадкой для проведения масштабного мероприятия «Я — патриот». В нем участвовали стали юнармейцы, волонтеры, активисты «Движения первых», а также ветераны СВО и представители администрации — всего около 200 человек.
Традиционный ежегодный форум посвящался Дню героев Отечества. Уже в фойе гостей встречала экспозиция военной формы разных лет. Там были представлены полевая форма Великой Отечественной войны, форма военно-морского флота и другие.
«Каждый год мы пытаемся сделать что-то новое, привнести какую-то свою изюминку, чтобы ребятам больше нравилось», — рассказал заместитель начальника по работе с молодежью комитета по образованию администрации Александр Брынцев.
Выступая на форуме, глава округа Максим Красноцветов подчеркнул, что здесь собрались люди, которые уже работают на благо общества, участвуют в различных проектах и помогают согражданам хранить память о героических страницах истории Отечества.
В рамках торжественной церемонии руководителю муниципалитета передали медаль за рекорд, зарегистрированный в российском и международном реестрах. Достижение было установлено в июне, когда активисты выложили мозаику в форме реактивной системы «Катюша» площадью 319 квадратных метров из 22 тысяч свечей.
На форуме были озвучены и статистические данные за текущий период. Согласно им, в округе было проведено более 10500 патриотических мероприятий, что на 25% превышает показатели прошлого года.
Для участников работали интерактивные площадки, включая фотовыставку и мастер-класс по неполной разборке и сборке автомата Калашникова.