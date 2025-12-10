Молодежный патриотический форум прошел в Пушкино

Образовательный комплекс № 2 в городском округе Пушкинский стал площадкой для проведения масштабного мероприятия «Я — патриот». В нем участвовали стали юнармейцы, волонтеры, активисты «Движения первых», а также ветераны СВО и представители администрации — всего около 200 человек.

Традиционный ежегодный форум посвящался Дню героев Отечества. Уже в фойе гостей встречала экспозиция военной формы разных лет. Там были представлены полевая форма Великой Отечественной войны, форма военно-морского флота и другие.

«Каждый год мы пытаемся сделать что-то новое, привнести какую-то свою изюминку, чтобы ребятам больше нравилось», — рассказал заместитель начальника по работе с молодежью комитета по образованию администрации Александр Брынцев.

Выступая на форуме, глава округа Максим Красноцветов подчеркнул, что здесь собрались люди, которые уже работают на благо общества, участвуют в различных проектах и помогают согражданам хранить память о героических страницах истории Отечества.