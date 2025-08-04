Молодежный парламент сформируют при Совете депутатов в Химках

Глава Химок Елена Землякова приняла участие в заседании Совета депутатов. Народные избранники подняли и обсудили 10 вопросов, в числе которых бюджет округа, меры социальной поддержки, а также формирование состава Молодежного парламента.

Депутаты местного созыва обсудили значение доходов и стоимости имущества, необходимые, чтобы определить статус малоимущих, которые претендуют на социальное жилье.

«Совет депутатов реализует приоритетную задачу — обеспечение социальной защиты и поддержки всех категорий жителей городского округа Химки», — подчеркнул председатель совета Сергей Малиновский.

Так, отдельные категории граждан, проживающие в Химках, получат социальные выплаты. Среди тех, кому они положены: неработающие пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, дети-сироты, а также молодежь в возрасте до 23 лет, находящаяся на очном обучении.

Помимо этого, депутаты обсудили возможность сформировать при совете Молодежный парламент, который позволит учитывать мнение юных жителей округа во время разработки социально значимых проектов и программ.