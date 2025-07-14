Молодежный парламент провел игротеку в парке Павловского Посада

В городском парке в Павловском Посаде активисты молодежного парламента по заявкам жителей провели игротеку. Мероприятие прошло успешно, и ребята решили повторять его каждые выходные.

Жара не помешала любителям настольных игр хорошо провести время на свежем воздухе. Попробовать свои силы можно было в «Монополии», «Крокодиле» и множестве других игр. Участники смогли познакомиться друг с другом, найти новых друзей, обсудить стратегии и тактики. Прохожие также присоединялись к мероприятию.

Теперь такие встречи будут проходить каждую неделю. Кроме того, активисты молодежного парламента предлагают жителям и гостям города выбирать и другие темы для совместных встреч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.