Молодежный парламент при совете депутатов сформируют в Балашихе

В городском округе Балашиха состоялось 84-е заседание Совета депутатов, на котором приняли решение о начале формирования Молодежного парламента. Этот консультативный орган будет способствовать вовлечению подрастающего поколения округа в общественно-политическую жизнь и развитие территории.

Во время заседания депутаты заслушали отчет отрасли образования о результатах прошедшего учебного года и поставленных задачах на новый. Особое внимание собравшиеся уделили вопросам повышения качества образования и созданию условий для развития молодых талантов.

«Система образования нашего округа продолжает активно развиваться, и для нас важно, чтобы молодое поколение принимало участие в развитии округа», — подчеркнул председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Кроме того, Совет депутатов утвердил решение о награждении грамотами жителей Балашихи за активное участие в жизни города. Также собравшиеся внесли изменения в структуру органов местного самоуправления: в соответствии с законодательством Московской области полномочия по работе с несовершеннолетними переходят на уровень субъекта Российской Федерации.

Отметим, что прием заявлений от кандидатов в Молодежный парламент Балашихи стартует 17 сентября и продлится до 1 октября.