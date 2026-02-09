Молодежный парламент Дмитровского округа провел встречи со студентами

Пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского м. о.

Мероприятия прошли 5 и 6 февраля в Подмосковном политехническом колледже и Дмитровском техникуме. Их цель — обсудить участие молодежи в общественной жизни и развитии территории.

Диалоговые площадки объединили активную молодежь и парламентариев. Ребята делились своими идеями и проектами, которые могут быть реализованы в округе. Обсуждались форматы участия в социальных инициативах, механизмы поддержки и взаимодействия с местной властью.

К обсуждению присоединилась депутат местного Совета депутатов, куратор Молодежного парламента Александра Нечай. Она подчеркнула важность вовлечения студентов в гражданскую деятельность и выразила готовность депутатов поддерживать молодежные инициативы.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что Молодежный парламент — это площадка для формирования ответственности и понимания работы местного самоуправления.

В завершение встреч студентам напомнили о предстоящем Дне молодого избирателя 15 февраля. Молодежный парламент готовит к этой дате тематические мероприятия.