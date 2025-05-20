Молодежный научно-технический фестиваль прошел в Волоколамском округе

Мероприятие «Маевский взлет» состоялось на учебной базе Московского авиационного института в Алферьево. Фестиваль под Волоколамском объединил более трех тысяч участников.

Почетным гостем праздника стал Герой Советского Союза, летчик-космонавт, выпускник Московского авиационного института Михаил Корниенко. В прошлом году он первым в России совершил уникальный прыжок с парашютом на Северный полюс из стратосферы.

Зрители увидели инновационные разработки в области авиации, модели летательных аппаратов, роботов, автоматизированные системы и многое другое. Кульминацией дня стала летная программа авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что фестиваль стал отличной площадкой для обмена знаниями, опытом и идеями между молодым поколением и профессионалами в области науки и техники. «Это возможность для ребят проявить свои таланты, получить вдохновение и сделать первые шаги в мир больших открытий», — сказала руководитель муниципалитета.