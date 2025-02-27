Молодежный квест «Секреты парка» прошел в Воскресенске

В этом году местом проведения мероприятия стала одна из жемчужин Подмосковья — парк усадьбы Кривякино, который славится своей красотой и богатой историей. За победу боролись девять команд, в том числе гости из Егорьевска и Лосино-Петровского.

Организаторы квеста — молодежный центр «Олимпиец» — приготовили для участников пять различных испытаний, в которых они должны были продемонстрировать свои интеллектуальные способности и физическую подготовку. Молодые люди стреляли из лука, собирали и разбирали автомат, бежали дистанцию в бронежилете и каске и разгадывали шифр.

Участникам квеста задали 15 вопросов об истории парка и его архитектурных особенностях. Это дало возможность местным жителям лучше узнать знаковое место своего округа, а гостям — познакомиться с одним из лучших парков Подмосковья.

По итогам соревнований победу одержала вторая команда Воскресенского колледжа «Огнеборцы». Первая команда этого образовательного учреждения «Тигры» заняла второе место. Тройку призеров замкнули «Лосинки» из молодежного центра «Движение» Лосино-Петровского округа.