Молодежный координационный совет Солнечногорска подвел итоги работы за 2025 год

В школе № 4 состоялось заседание Молодежного координационного совета при главе Солнечногорска. Эта встреча — одно из ключевых событий в сфере реализации молодежной политики: участники обсудили результаты завершающегося года и определили направления дальнейшей деятельности.

На мероприятии присутствовали около 40 представителей различных молодежных организаций: руководители, специалисты и активисты «Движения Первых», «Волонтеров Подмосковья», Молодежного парламента при Совете депутатов Солнечногорска, «Молодой Гвардии Единой России», «Юнармии» и колледжа «Подмосковье». Они представили отчеты о проделанной работе и ключевых достижениях.

Дарья Донцева, специалист по организации работы «Движения Первых», доложила, что местное отделение объединяет уже 6839 молодых людей. Множество инициатив, начиная с благоустройства мемориалов и заботы о ветеранах, заканчивая сбором гуманитарной помощи для фронта, были приурочены к Году защитника Отечества и предстоящему 80-летию Великой Победы.

«Хочется отметить, что достижения наших ребят в этом году значительные. Они проявили себя на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, становились победителями всероссийских проектов и конкурсов, выступали соорганизаторами и участниками важнейших событий страны», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Благодарственные письма главы округа Константина Михалькова вручили активной молодежи начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова и главный врач Солнечногорской больницы, депутат Совета депутатов, член местной фракции «Единая Россия» Лариса Борисова. Награды были присуждены за существенный вклад в развитие молодежных инициатив, поддержку патриотических и социальных проектов, а также активное волонтерское участие.

«Ваши дела говорят сами за себя: забота о ветеранах, благоустройство памятников, помощь нуждающимся, патриотические акции. Вы действуете и меняете жизнь вокруг к лучшему. Спасибо за вашу энергию, доброту и преданность родному городу! Горжусь нашей молодежью», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Помимо подведения итогов, молодежные лидеры обозначили свои планы на 2026 год. Среди намеченных направлений — развитие ключевых, флагманских проектов, деятельность на благо города, организация свободного времени для детей и подростков, а также экологическое просвещение и ряд других инициатив.