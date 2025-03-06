Молодежный книжный клуб заработает в музее «Новый Иерусалим» 7 марта

Первая встреча молодежного книжного клуба «По диагонали» пройдет в музее «Новый Иерусалим» в Истре 7 марта. Клуб откроется в рамках выставки художника Александра Лабаса «Невесомость». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Встречи будут проходить прямо на выставке. Темы обсуждений связаны с идеями Лабаса — это прогресс, будущее и космос в литературе. Участники разберут произведения Андрея Платонова, Евгения Замятина, Станислава Лема, Рэя Брэдбери и других авторов. Вместе они обсудят влияние технологий на жизнь человека и попробуют найти параллели между текстами и картинами художника.

Клуб будет интересен тем, кто любит анализировать, рассуждать и высказывать свое мнение. Его ведущими станут Тимофей Коробкин и Денис Растворов — молодые исследователи, участвовавшие в музейных проектах. Коробкин разрабатывал экскурсию «Поэтическая прогулка» и видеогид об экспонате «Саккос Деисус», а Растворов создавал видеогид об иконе «Архидиакон Стефан».

Проект курирует ученый секретарь музея и наставник всероссийского проекта развития наставничества в музейной сфере Арина Гундрова.