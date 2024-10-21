Молодежный клуб «Витязь» в Зарайске отремонтируют и оснастят тренажерами

Подростково-молодежному клубу «Витязь» в поселке Текстильщиков предстоит реорганизация и ремонт. Около восьми миллионов рублей выделят на это из бюджета округа.

Клуб реорганизуют в рамках присоединения к Дворцу спорта Зарайск. По словам главы округа Виктора Петрущенко, будет сделан косметический ремонт в душевых, а в единственном пустом помещении клуба откроется женский зал, который оснастят современными тренажерами. На базе «Витязя» также создадут дополнительные спортивные секции по боксу и пауэрлифтингу.

Кроме того, в клубе вводится плата за занятия для взрослых. Глава комитета по культуре, физкультуре, спорту и работе с детьми и молодежью Надежда Максимова заверила, что для детей, подростков и льготных категорий жителей клуб «Витязь» по-прежнему останется бесплатным.

Жители Зарайска раскритиковали решение о реорганизации, написав более 150 обращений в социальных сетях и на портале «Добродел».

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