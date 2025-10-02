Молодежный клуб «Витязь» в Зарайске оснастят новым оборудованием

В Зарайске продолжается масштабная модернизация подростково-молодежного клуба «Витязь». Депутат Госдумы Никита Чаплин и глава округа Виктор Петрущенко осмотрели ход ремонта и результаты первых этапов обновления.

«Лично убедился — преображение кардинальное! В двух спортивных залах выполнена современная отделка, уложено новое резиновое покрытие, установлены зеркала, приведены в порядок душевые и раздевалки. Это совершенно новый уровень комфорта и функциональности для наших ребят», — отметил Чаплин.

Работы проводят по программе «Единой России». Они направлены на создание современных условий для спорта и досуга молодежи. В клуб уже привезли 12 новых тренажеров, включая беговые дорожки. Сейчас продолжается ремонт четырех помещений: боксерского зала, двух тренажерных и актового зала.

Строители заменили окна и батареи, подготовили стены под отделку, а впереди — укладка полов, монтаж потолков, установка дверей и современного освещения. Завершить работы планируют до конца ноября. После окончания ремонта клуб дополнительно оснастят новым оборудованием, а в залах постелят резиновое покрытие для удобства и безопасности тренировок. Обновленный «Витязь» станет центром притяжения для молодежи и спортсменов Зарайска.