Молодежный кинофестиваль прошел в Химках

В Химках успешно завершился пятый, юбилейный фестиваль «Кино — это #ПРОСТО», собравший под одной крышей как мэтров кинематографа, так и дебютантов индустрии. В этом году проект был посвящен творческим и техническим профессиям — тем невидимым героям, чья работа остается за кадром, но без которой невозможно создание фильмов.

Мероприятие развернулось на площадке выставочного комплекса «Артишок». В течение трех дней для участников работали десятки образовательных площадок: признанные профессионалы индустрии проводили лекции и практические мастер-классы, позволяя гостям погрузиться во все этапы кинопроизводства — от режиссуры и актерского мастерства до операторской работы и художественного оформления.

Особый акцент в программе был сделан на художественных специальностях. На одном из самых популярных мастер-классов вместе с художником-реквизитором гости учились «состаривать» предметы, создавать реалистичные бутафорские изделия и профессионально работать с реквизитом. Участники на практике узнали, чем реквизит отличается от бутафории, как воссоздавать следы времени на костюмах и даже как наносить на лицо актера эффект дорожной пыли.

«В кино есть огромное количество профессий, про которые мы часто забываем. И гуманитарий, и технарь могут найти здесь свое призвание, — подчеркнула автор и руководитель фестиваля Александра Бутылкина. — Тех самых профессионалов за кадром мы не видим, не знаем по именам — многие даже титры не читают. А ведь над одним полнометражным фильмом трудятся более сотни человек. Мы же вспоминаем, как правило, только про пятерых, ну максимум десятерых».

Кульминацией фестиваля стал финальный день, где участники представили собственные творческие работы, созданные за время интенсива, экспертному жюри и публике. Авторы лучших проектов получили дипломы и памятные подарки, открывающие новые возможности для профессионального роста.

Фестиваль «Кино — это #ПРОСТО» вновь доказал свою роль важного связующего звена между миром большого кинематографа и новым поколением кинематографистов. Проект дает уникальный шанс заглянуть по ту сторону экрана и понять, из чего на самом деле рождается магия кино.