Молодежный киберспортивный турнир пройдет в Химках

Третий сезон молодежного киберспортивного турнира «Битва школ» по игре Counter-Strike 2 состоится в Химках в этом году. Зарегистрироваться для участия можно до 13 апреля.

Чтобы принять участие в турнире, киберспортсменам необходимо собрать команду из шести человек: капитана, четырех игроков основного состава и одного запасного. Бороться за победу будут ученики местных образовательных учреждений и социальных объединений в возрасте от 14 до 18 лет.

Первый этап пройдет в онлайн-формате. Игроки, прошедшие его, встретятся уже вживую. Лучшие участники, достигшие финала, сразятся за звание чемпионов.

Напомним, что первый подобный турнир состоялся в 2023 году и с тех пор стал одним из любимейших событий для химкинской молодежи.

Финалистами в прошлом году стали команды «Aquiver» из Аэрокосмического лицея и «Team Nagien» из школы «Триумф» и ребята из гимназии № 9 и школы № 1.

Регистрация на турнир «Битва школ» доступна по ссылке.