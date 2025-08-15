Молодежный исторический квест прошел в Дмитрове

Улицы Дмитрова на один день превратились в сцену из XIX века. Молодежь и активисты «Движения Первых» приняли участие в квесте, погружающем в атмосферу столетней давности.

Маршрут включал 10 исторических точек, где участников встречали люди в костюмах эпохи. Командам предстояло разгадывать загадки, связанные с жизнью и деятельностью Петра Кропоткина и Дмитрия Милютина, подниматься на древний вал, изучать секреты памятников на Кропоткинской улице и знакомиться с бытом священномученика Серафима Звездинского.

«Благодаря таким мероприятиям молодежь видит, как тесно переплетены прошлое и настоящее, и понимает, что история — это не просто даты в учебнике, а судьбы людей, которые меняли наш город и страну», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.