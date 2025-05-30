Молодежный хоровой фестиваль пройдет в Химках 31 мая

Молодежный хоровой фестиваль проведут в Химках на территории храма Богоявления Господня. Вокалисты исполнят духовные песнопения и композиции военных лет.
Приглашенными гостями фестиваля станут молодежные творческие коллективы Сергиево-Посадской епархии. Мероприятие проведут уже в эту субботу 31 мая по адресу: улица Лавочкина, дом 6. Всех желающих принять участие в музыкальном празднике ждут в 10:30.
Помимо этого, гости фестиваля смогут посетить Божественную Литургию. Ее проведут перед началом праздничной программы в 9:00.
Отметим, что этот фестиваль — важнейшее духовно-культурное событие округа. Его цель — объединить жителей разных возрастов, и напомнить подрастающему поколению о важности сохранить культурные традиции нашей страны и ее историю.
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