Молодежный форум волонтеров прошел в Серпухове
В городском округе Серпухов прошел молодежный форум под названием «АКТИВизируйся. Волонтерство – ключ к переменам». Участников мероприятия поприветствовали глава муниципалитета Алексей Шимкой и депутат окружного Совета, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.
Вместе с ребятами они приняли участие в изготовлении сухого душа для военнослужащих, подчеркнув, что каждое доброе дело приближает Победу.
Активисты поделились с гостями информацией о своей работе. В этом году волонтерскому движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет, а «Молодая Гвардия Единой России» в ноябре отметит 20-летний юбилей.
Эти организации объединяют тысячи неравнодушных участников, среди которых более семи тысяч жителей округа. Молодежь активно участвует в различных муниципальных и региональных мероприятиях.
Программа форума была насыщенной и длилась весь день: выступления спикеров, разработка и презентация оригинальных проектов, а также интерактивные и развлекательные активности.
В завершение состоялась экологическая волонтерская акция на территории мемориала «Слава» в деревне Станки.
Глава муниципалитета Алексей Шимко обратился к молодежи с призывом не останавливаться на достигнутом, проявлять активную гражданскую позицию и развиваться во всех направлениях. Он выразил уверенность, что перед подрастающим поколением открываются большие перспективы и новые возможности, а уже сегодня молодые люди формируют будущее городского округа.