Молодежный форум волонтеров прошел в Серпухове

В городском округе Серпухов прошел молодежный форум под названием «АКТИВизируйся. Волонтерство – ключ к переменам». Участников мероприятия поприветствовали глава муниципалитета Алексей Шимкой и депутат окружного Совета, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

Вместе с ребятами они приняли участие в изготовлении сухого душа для военнослужащих, подчеркнув, что каждое доброе дело приближает Победу.

Активисты поделились с гостями информацией о своей работе. В этом году волонтерскому движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет, а «Молодая Гвардия Единой России» в ноябре отметит 20-летний юбилей.

Эти организации объединяют тысячи неравнодушных участников, среди которых более семи тысяч жителей округа. Молодежь активно участвует в различных муниципальных и региональных мероприятиях.