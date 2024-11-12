Участники межконфессионального мероприятия обсуждали вопросы любви, веры и семейных ценностей. Со школьниками и студентами встретился проповедник и известный блогер — отец Павел Островский.

Уже больше 15 лет самый прогрессивный священник России, настоятель Георгиевского храма в Нахабине, ведет открытый диалог с молодыми людьми, остроумно отвечает на каверзные вопросы и дает жизненные советы.

«Им хочется знать вопросы веры, нравственности. В этом смысле есть такой существенный голод. Важно то, что эти встречи вживую проходят, потому что мир у нас хотя и информационный, но на такие темы надо говорить глаза в глаза», — отметил Павел Островский.

На сложные темы у Павла Островского получается говорить доступно, на понятном языке и с чувством юмора. И это, несомненно, добавляет ему очков в общении с молодой аудиторией.