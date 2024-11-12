Молодежный форум «Вместе мы — Россия» прошел в Шатуре
Участники межконфессионального мероприятия обсуждали вопросы любви, веры и семейных ценностей. Со школьниками и студентами встретился проповедник и известный блогер — отец Павел Островский.
Уже больше 15 лет самый прогрессивный священник России, настоятель Георгиевского храма в Нахабине, ведет открытый диалог с молодыми людьми, остроумно отвечает на каверзные вопросы и дает жизненные советы.
«Им хочется знать вопросы веры, нравственности. В этом смысле есть такой существенный голод. Важно то, что эти встречи вживую проходят, потому что мир у нас хотя и информационный, но на такие темы надо говорить глаза в глаза», — отметил Павел Островский.
На сложные темы у Павла Островского получается говорить доступно, на понятном языке и с чувством юмора. И это, несомненно, добавляет ему очков в общении с молодой аудиторией.
На встрече обсуждали не только тему религии, говорили о буллинге, квадроберах, компьютерных играх. Кто-то из ребят обратился к священнику за советом. Так, десятиклассница Александра Катаева спросила, как побороть волнение перед ЕГЭ, который состоится в следующем году.Ответ Павла Островского был прост и лаконичен — нужно жить здесь и сейчас.
Завершился форум деловой игрой. Участников поделили на команды, каждая из которых представляла один из регионов России. В процессе общения школьники и студенты узнали больше о нашей многонациональной стране.
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