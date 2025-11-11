Молодежный форум «Точка развития» прошел в Подольске
Масштабное просветительское мероприятие состоялось на базе центра «Родина». Около 160 активных и талантливых ребят со всего городского округа собрались, чтобы найти свою точку опоры для будущих свершений.
«Точка развития» стала настоящим эпицентром молодежной энергии. Его главная задача — не просто собрать ребят, а создать единое пространство для диалога, обмена опытом и, самое главное, — для воплощения в жизнь их собственных идей и инновационных решений.
Программа форума была насыщенной. Для участников провели мастер‑классы и интерактивные тренинги от экспертов. Ребята также выполняли командные задания и генерировали идеи на специальных сессиях.
Основной целью мероприятия стала поддержка личностного роста активной молодежи Подольска через просветительскую, практическую и коммуникационную деятельность.
С каждым годом форум будет развиваться все больше — планы у организаторов по его расширению масштабные.