Молодежный форум прошел в Волоколамске

Мероприятие под названием «Формула будущего» собрало в Центре культуры и творчества «Родники» более 100 школьников и студентов из Волоколамского округа, Шаховской и Лотошина. Форум стал площадкой для обмена знаниями и вдохновением, заложив основу для будущих успехов и развития молодежного потенциала муниципалитетов.

С приветственным словом к участникам обратилась глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Она отметила значимость форума, организованного центром «Молодежное содружество», и поблагодарила за предоставленную молодежи возможность раскрыть свои таланты, получить ценные знания и определиться в выборе профессионального пути.

На форуме выступили опытные спикеры — психолог и бизнес-коуч Екатерина Кольцова, международный тренер по коммуникации Мария Смолина и лауреат премии губернатора, организатор проектов Егор Балев. Они поделились личным опытом, рассказали о реализации собственных идей и дали практические рекомендации, как уверенно презентовать себя и свои проекты.