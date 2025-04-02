Молодежный форум о сердечно-сосудистых заболеваниях прошел в МОНИКИ

В МОНИКИ имени Владимирского прошел молодежный форум, организованный лабораторией молекулярно-клеточной технологии. Он собрал молодых специалистов и опытных экспертов в области биомедицины. В программе были постерные сессии и доклады, посвященные сердечно-сосудистым заболеваниям.

Форум прошел под руководством заместителя директора МОНИКИ Екатерины Какориной, а также специалистов Светланы Ерофеевой и Константина Агладзе. Участники обсудили влияние лекарств на сердце, клетки и митохондрии.

На форуме выступили сотрудники лаборатории МОНИКИ и гости из ведущих научных организаций, включая МФТИ, Институт биоорганической химии РАН и Курчатовский институт. Участники обменялись идеями, а также обсудили исследования и перспективы медицинских разработок. Особое внимание уделили использованию стволовых клеток для восстановления сердечной ткани и тестирования лекарств.

«Подобные мероприятия играют важнейшую роль для профессионального роста молодых специалистов. Они позволяют им получать ценные знания, устанавливать связи с ведущими учеными и делать свой вклад в развитие медицины», — подчеркнула Ерофеева.

По просьбе гостей организовали экскурсию по лабораториям. Участники высоко оценили работу современного оборудования и возможности для исследований.