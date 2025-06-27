Молодежный форум «Мы — Россия» собрал свыше 300 участников в Ногинске

В Ногинске проходит флагманский форум Министерства информации и молодежной политики Московской области «Мы — Россия». Участниками масштабного события стали свыше 300 человек, среди которых не только жители региона, но и гости из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской области и Абхазии.

При создании программы организаторы учитывали интересы молодежи и пользу, которые они могут извлечь из встреч и лекций.

«Это и создание медиаконтента для социальных сетей, и навыки публичных выступлений, и организация мероприятий, и предпринимательство. Но самое важное — это дружеские связи, обмен опытом, дух товарищества и взаимопомощи, которыми пропитан форум», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Среди спикеров — известные в своих областях эксперты. Так, Ангелина Акатова из сервиса «Росмолодежь.Гранты» поделилась секретами успешной подачи заявок на конкурсы, а тренер по публичным выступлениям Константин Старостин рассказал об искусстве убедительной речи.

Особый интерес участников вызвал мастер-класс по тактической медицине от ветерана боевых действий Артема Катулина.

«Главная наша цель — заинтересовать, показать, чего не умеют, и мотивировать учиться дальше. Мы видим обратную связь: спасенные жизни, благодарности от курсантов, родителей. Чем больше людей обучим, тем выше шансы на спасение, в том числе нас самих», — отметил Катулин.

Не менее важными стали занятия по информационной безопасности, которые провел заместитель начальника управления компании «Диалог Регионы» Максим Коринчевский. Участники обсудили, как защитить свои персональные данные и противостоять манипуляциям в сети.

В рамках форума прошел паблик-ток с участием заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгения Семибратова. Спикер обсудил с молодежью глобальные геополитические процессы и их влияние на общество.

Завершится форум масштабным празднованием Дня молодежи 28 июня в Пестовском парке Балашихи.