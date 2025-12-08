Молодежный форум ко Дню добровольца в России прошел в Солнечногорске

В городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» прошел молодежный форум «Солнечногорск — территория молодых», приуроченное ко Дню добровольца в России. На мероприятии подвели итоги волонтерской работы за 2025 год и отметили юных активистов.

Участниками форума стали молодые люди из Молодежного центра «Подсолнух», Движения Первых, «Волонтеров Подмосковья», Молодежного парламента при Совете депутатов Солнечногорска, «Молодой Гвардии Единой России» и «Юнармии».

Во время торжественной церемонии самым активным вручили благодарственные письма, а юнармейцам — медали за достижения в военно-патриотическом движении.

Поздравили активистов начальник отдела молодежной политики администрации Марина Гасымова, начальник штаба «Юнармии» Солнечногорска Александр Сорокин, исполняющий обязанности директора Молодежного центра «Подсолнух» Елена Прищемихина.

«В этот замечательный праздник хочется вас поздравить, пожелать здоровья и сохранить в себе ту доброту в сердце, которая каждый день ведет вас к совершению безвозмездных поступков на благо нашего округа, Подмосковья и великой большой страны», — обратилась начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

В знак признательности за труд для участников организовали развлекательную программу: юмористическое шоу, виртуозное выступление школы музыки «Гитарус», исполнявшей кавер-версии известных зарубежных и российских хитов. Также они участвовали в танцевальном поединке, лотерее с призами от спонсоров и памятной фотосессии. Каждый мог проявить свои таланты в «Свободном микрофоне», а путем голосования выбрали мисс и мистера «Подсолнух».