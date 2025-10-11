Молодежный форум «Другой университет» прошел в Серпухове

В Серпухове прошла трехдневная Школа лидерского актива «Другой университет». Образовательный интенсив наполнили мастер-классами и встречами с интересными спикерами.

Ребята пообщались с депутатом Государственной Думы Александром Толмачевым. Они задали вопросы, касающиеся молодежной политики, политических решений на федеральном уровне и интересах народного избранника.

Проект «Молодой Гвардии Единой России» ориентирован на будущее поколение лидеров. Форум состоял из теории и практических сессий, мастер-классов и дискуссионных площадок. Участники обсудили важные темы с лидерами общественных мнений, федеральными экспертами, разработали и защитили собственные проекты, научились ставить цели и продвигать идеи.

Во время форума сформировалась сильная команда энергичных и инициативных ребят, которые желают менять жизнь города к лучшему.