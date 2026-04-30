Молодежный фольклорный фестиваль прошел в Подольске

В последние выходные апреля Подольск превратился в настоящую столицу народной культуры. В городе в третий раз прошел открытый молодежный фольклорный фестиваль «Традиция».

Более 200 юных исполнителей со всей Центральной России и Поволжья собрались, чтобы спеть, сплясать и доказать: русская традиция жива. В фестивале участвовали 16 фольклорных коллективов из шести регионов страны. На протяжении двух дней участники изучали элементы народного вокала, хореографии и фольклорного театра.

Программа включала работу этномастерской русской пляски, показы солистов и дуэтов, профильные мастер-классы, которые позволили участникам глубже изучить элементы русского народного творчества. В детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» организовали круглый стол для педагогов. Завершился фольклорный праздник двухчасовым концертом в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина.

Третий фестиваль доказал: традиции не пылятся в архивах — они живут там, где танцует и поет молодежь.