Молодежный фестиваль прошел в парке в Наро-Фоминске

Мероприятие «Клевое место» провели 29 августа на мини-футбольном поле в Центральном парке. Гостей ждали театральные постановки, танцевальные мастер-классы, спорт, лекции, квесты и флешмобы.

В этот день мини-футбольное поле превратилось в пространство для идей, знакомств и новых открытий. Программа заняла гостей на несколько часов.

Зарядку для всех желающих провел депутат окружного Совета Юрий Ухватов — основатель спортивного клуба «Шторм», который своим примером доказывает, что движение — это жизнь.

Квест от «Движения первых» объединил 12 станций по направлениям всероссийской организации: образование, наука, культура, волонтерство, патриотизм, спорт, экология и другие. Каждая станция давала возможность узнать новое и проявить себя.

Ребята из Всероссийского студенческого корпуса спасателей учили вязать узлы, работать со снаряжением и делать сердечно-легочную реанимацию. Казачий клуб «Атаман» привез симуляторы беспилотников, а «Верейская застава» дала попробовать себя в сборке и разборке автомата. Лучшие участники квеста получили награды.

Традицию фестиваля несколько лет назад запустил Молодежный комплексный центр. Название пошло от пространства в Яблоневом саду города. В этот раз у фестиваля новое звучание и программа, но атмосфера остается неизменной.