Молодежный фестиваль народного творчества прошел в Богородском округе

28 февраля состоялся традиционный молодежный фестиваль «Богородская зима», который стал ярким завершением сезона. Мероприятие прошло в центре «ПРО Молодежь» и собрало многочисленных участников, среди которых были как студенты, так и школьники.

Этот фестиваль народного творчества устраивают уже восемнадцатый год подряд, и с каждым разом он привлекает все больше людей. Художественный руководитель молодежного социального театра «МыМъ» Виктория Гиль отметила, что данное событие стало любимым для молодежи округа.

В рамках фестиваля работала ярмарка мастеров, где можно было увидеть изделия из различных материалов: шерсти, кедра, войлока и кожи. Также были представлены разнообразные этнические украшения.

Не обошлось и без традиционных блинов, которые стали неотъемлемой частью Масленичной недели. Пышные и румяные, они радовали всех присутствующих. Участники могли также погрузиться в интерактивные программы по краеведению и узнать больше о фольклоре благодаря проекту, организованному Натальей Харитоновой из клуба многодетных семей «Русский дом».

Все желающие имели возможность создать народную куклу или памятный браслет-оберег из деревянных бус. Фестиваль стал замечательной возможностью для молодежи узнать и продолжить традиции русского народа, укрепляя связь с культурным наследием.