Молодежный эколого-краеведческий слет прошел в Ногинске

Проект «Старовозрастные дубы — остатки широколиственных лесов в пойме Клязьмы — природная и историческая ценность Богородского края» завершился в Ногинске. Молодежь смогла провести исследование состояния деревьев в городском округе.

Учебно-познавательное мероприятие для молодежи Богородского округа провели в Ногинске. Участники встречи подвели итоги проекта «Старовозрастные дубы — остатки широколиственных лесов в пойме Клязьмы — природная и историческая ценность Богородского края». Исследовательская работа позволила расширить знания молодежи о природных и исторических особенностях Богородского края. Специалисты поделились информацией о старовозрастных дубах, которые являются свидетелями вековых изменений экосистемы. Их впечатляющие размеры и возраст вдохновили молодежь на сохранение уникальных природных памятников региона.

Во время прогулки по городу, которая стала завершением проекта, учащиеся посетили памятник 209-му пехотному Богородскому полку, сквер Ногина, «Центр образования № 2 имени Короленко», сквер Бугрова. Завершилась прогулка подведением итогов встречи, чаепитием и мастер-классом «Роспись на желуде на память о путешествии».

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