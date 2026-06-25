Молодежный день здоровья пройдет в Химках

В парке культуры и отдыха имени Льва Толстого 26 июня пройдет «Молодежный день здоровья» — познавательное и активное мероприятие для детей. Организаторы подготовили программу, которая покажет ребятам, что заботиться о здоровье — это не только полезно, но и интересно.

Мероприятие состоит из двух частей. Сначала эксперты проведут лекцию о правильном питании, пользе физической активности и важности режима дня — материал адаптирован так, чтобы быть понятным и увлекательным для детей. Затем участников ждет эстафета на ловкость, где они смогут применить полученные знания, научиться работать в команде и получить заряд положительных эмоций.

«Такие мероприятия помогают детям почувствовать, что забота о здоровье — это интересно и совсем не скучно. Когда знания подаются через игру и движение, они запоминаются надолго, а главное — превращаются в привычку», — сказала муниципальный депутат Галина Болотова.

Мероприятие рассчитано на ребят 8–12 лет. Родители смогут понаблюдать за ходом программы и увидеть на практике, какие игровые методы лучше всего мотивируют детей заботиться о здоровье. Лекция и эстафета пройдут на территории выставочного комплекса «Артишок» в парке Толстого. Начало в 13:00.