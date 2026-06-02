Молодежный блок театрального фестиваля завершился в Лобне

В Центральном парке культуры и отдыха 1 июня подвели итоги мероприятия «Русская классика». Гостей ждало костюмированное шествие и театральные персонажи.

Встреча началась с шествия во главе с паровозиком МЦД. У главной сцены гостей встречали Актер Актерыч и Мельпомена. Победителям вручили дипломы и статуэтки депутаты городского Совета Оксана Букина и Александр Кузьмиченко. Глава округа Анна Кротова поблагодарила участников.

«Вы доказали всем, что классика — это мощно, современно и очень круто», — отметила она.

За все время фестиваля театральные постановки посмотрели около восьми тысяч зрителей, что свидетельствует о высоком интересе жителей и гостей города к классическому искусству.

Мероприятие объединило молодых артистов и поклонников театра, а участие стало для них важным этапом творческого роста.