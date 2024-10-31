Молодежных активистов наградили в Серпухове

Церемония награждения волонтеров прошла на спортивной базе «Опушка» в Серпухове. Благодарственные письма и подарки получили молодежные активисты, ярко проявившие себя в добровольческой деятельности.

Участниками встречи стали молодогвардейцы и члены Московского областного молодежного парламента. Они подвели итоги работы за два года.

Так, с начала СВО активисты «Молодой Гвардии Единой России» Московской области одними из первых начали помогать бойцам и мирным жителям в пострадавших территориях. Они отправляли гумпомощь, участвовали в эвакуации людей, совершали гуманитарные миссии.

Благодарственные письма и памятные подарки молодым людям вручили глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, депутат Государственной думы Александр Толмачев, председатель Всероссийской «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, руководитель областного отделения этой организации, муниципальные депутаты Диана Алумянц и Алексей Батогов.

Среди награждаемых были студенты Губернского колледжа. Они до сих пор помогают детям из Курской области в пункте временного размещения в Клину.

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