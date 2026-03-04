Молодежные военно-патриотические игры прошли в Чехове

В городском парке культуры и отдыха собралось 28 команд из Московской и Калужской областей. Для юношей организаторы подготовили испытание «Путь воина», для девушек — игру «Маруся».

Школьникам предстояло пройти полосу препятствий, выполнить силовые упражнения, показать мастерство в разборке и сборке оружия, а также потушить пожар.

В этом году организаторы сделали акцент на новых технологиях. Одной из ключевых дисциплин стало управление беспилотными летательными аппаратами. Участники соревновались в пилотировании дронов на симуляторах. Отдельные призы отличившимся ребятам вручил участник специальной военной операции, младший сержант, организатор школы дронов Ростислав Круглов.