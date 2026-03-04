Молодежные военно-патриотические игры прошли в Чехове
В городском парке культуры и отдыха собралось 28 команд из Московской и Калужской областей. Для юношей организаторы подготовили испытание «Путь воина», для девушек — игру «Маруся».
Школьникам предстояло пройти полосу препятствий, выполнить силовые упражнения, показать мастерство в разборке и сборке оружия, а также потушить пожар.
В этом году организаторы сделали акцент на новых технологиях. Одной из ключевых дисциплин стало управление беспилотными летательными аппаратами. Участники соревновались в пилотировании дронов на симуляторах. Отдельные призы отличившимся ребятам вручил участник специальной военной операции, младший сержант, организатор школы дронов Ростислав Круглов.
По итогам соревнований в игре «Путь воина» лучшей стала команда кадетов Любучанской школы «К-9». Среди девушек в «Марусе» первое место завоевала команда «Орленок».
Основными задачами игр стали начальная военная подготовка, патриотическое воспитание молодежи, повышение значимости образа воина-защитника Родины, а также возможность для молодежи проявить себя, укрепить дружбу и сплоченность, освоить новые навыки.