Молодежные центры Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс

Всероссийский конкурс молодежных центров пройдет этой осенью. Заявки на участие будут принимать до 10 ноября.

Для участия команды должны создать видеоролик с обзором на пространства молодежного центра и опубликовать его в соцсетях с хештегами #МестоМолодых2025 и #Росмолодежь, а также подготовить презентацию и подать заявку на платформе ФГАИС «Молодежь России».

Жюри оценит команды в период с 10 по 21 ноября. При этом будут учитывать креативность, комфорт, актуальность центров и многое другое.

Победителей объявят в рамках всероссийской премии «Время молодых» 19 декабря.

Организатором конкурса выступило Федеральное агентство по делам молодежи.