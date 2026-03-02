Молодежные театральные фестивали пройдут в Одинцове

Театральный центр «Жаворонки» в Одинцове с 1 по 7 марта станет площадкой для двух масштабных творческих событий. Зрителей ждут спектакли от коллективов из Москвы, Подольска, Ярославля, Балашихи, Котельников и Одинцовского округа.

XII Окружной открытый фестиваль молодежных коллективов «Взмах крыла» и VIII Окружной открытый детский фестиваль «Наш дебют» объединят юных артистов. Конкурс «Наш дебют» существует с декабря 2018 года и проводится в рамках фестиваля «Взмах крыла».

«Мы рады принимать гостей из разных городов. Это возможность для ребят показать свое творчество и поучиться друг у друга», — отметили организаторы.

В программе заявлено около 20 спектаклей. Вход на фестиваль «Взмах крыла» осуществляется по билетам. Посещение конкурса «Наш дебют» свободное, но по предварительной записи.

Площадка расположена по адресу: село Жаворонки, улица Лесная, 17.