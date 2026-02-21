Молодежные спортивные соревнования прошли в Серпухове

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Сатурн» в поселке Пролетарский состоялось спортивно-молодежное мероприятие «Богатырские игры». Организаторами выступили молодежный центр «Молодость» и обучающиеся Чеховского техникума.

Участники соревновались в нескольких испытаниях, проверяющих физическую силу, выносливость, командную слаженность и интеллект. Конкурс «Рота подъем» оценивал быстроту реакции, «Марш-бросок» — физическую подготовку и умение работать в команде. В интеллектуальном этапе «Воинские звания» участники демонстрировали знания структуры армии, а конкурсы «Химическая атака» и «Пожарный рукав» проверяли смекалку, скорость и координацию.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Огнеборцы», второе — «Медведи», третье — «Богатыри», четвертое — «Дружина». Победителей и призеров наградили дипломами и призами представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по городскому округу Серпухов.

Мероприятие направлено на популяризацию спорта среди молодежи и развитие командного духа.