Молодежные проекты представили на конкурсе «Сделай шаг» в Ногинске

Молодежь Богородского округа представила социальные проекты на конкурсе «Сделай шаг!». По итогам встречи интересные проекты будут реализованы в центрах «Юность» и «ПРО молодежь».

Участники 15-го молодежного конкурса социальных проектов «Сделай шаг!» защитили свои проекты перед жюри, в которое вошли наставники центров «Юность» и «ПРО молодежь».

В этом году был выбран формат творческой лаборатории. Проекты обсуждали сначала в группах, потом представили жюри. Были презентованы «Дерево желаний» и «Фестиваль для любителей животных», а также проведение киновечеров и ретровыставок, создание мастерской по пошиву костюмов и декораций, организация платформы для съемок видео и выставки традиционного русского быта.