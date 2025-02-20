Молодежные активисты из Воскресенска побывали на «Грантовом практикуме»

Мероприятие проходило в Егорьевске. Участники форума узнали, как получить средства на реализацию социально значимого проекта.

Конкурс «Росмолодежь. Гранты» организован в рамках национального проекта «Молодежь и дети», запущенного по инициативе президента России Владимира Путина. Заявки начали принимать в начале 2025 года. До 17 марта участники должны представить свой проект в одной из 18 номинаций.

На форуме выступили лектор общества «Знание», бизнес-тренер Артем Ступак и эксперт региональных и федеральных грант-конкурсов, специалист в области государственной молодежной политики Олег Абаев.

Активисты молодежного центра «Олимпиец» из Воскресенска узнали о порядке подачи заявки, а также о критериях оценки проектов: социальной значимости инициативы, ориентации на определенную целевую аудиторию, реалистичности бюджета и результативности.

Для участников мероприятия также была организована практическая часть. Молодые люди разбились на восемь команд и попробовали разработать и защитить грантовый проект. Эксперты оценили работы и дали важные рекомендации, что позволило ребятам доработать свои идеи.