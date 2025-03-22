Молодежную поэтическую студию создали в Можайске

На мастер-класс пришли старшеклассники, студенты Можайского техникума и работающие молодые люди. Мероприятие провела член правления Всероссийского литературного объединения «Захаровский Парнас» при Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина в Вяземах и член Союза писателей России, учитель русского языка и литературы Светлана Трушина. Многие из пришедших, несмотря на юный возраст, несколько лет сочиняют поэзию.

Участники встречи читали стихи, отвечали на вопросы об идее и тематике произведения, делились творческими планами, высказывали свое мнение. Вместе они решили создать молодежную поэтическую организацию «Слово» при творческой мастерской парка «Ривьера». Они приглашают всех желающих присоединиться к ним. В планах — принять участие в праздновании Дня города и выступить на концерте в парке «Ривьера» с патриотическими произведениями собственного сочинения.

Светлана Трушина будет проводить мастер-классы ежемесячно, постепенно усложняя требования.

«Я хочу поддержать нашу талантливую молодежь, научить одаренных юношей и девушек писать вдумчиво, грамотно, работать над стихотворением, придавая ему законченную форму. При поддержке администрации Можайского муниципального округа постараюсь организовать для этих ребят экскурсию в Пушкинский музей-заповедник, где витает дух русской поэзии. Несомненно, это вдохновит молодое поколение можайцев на новые творческие успехи», — сказала Светлана Владимировна.