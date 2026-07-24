Молодежную площадь благоустроят в Наро-Фоминске к октябрю

В Наро-Фоминске продолжается благоустройство Молодежной площади, которая после завершения станет одной из ключевых общественных зон города. Общая площадь обновляемой территории достигает 1,91 гектара. Торжественное открытие объекта намечено на октябрь, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья.

По проекту на территории создадут пешеходные дорожки и смонтируют современное освещение, установят видеонаблюдение и систему оповещения. Также здесь появится фонтан, подпорная стена, садово-парковое оборудование и навигация.

Сейчас на объекте ведутся подготовительные и демонтажные работы. Строители занимаются устройством подстилающих и выравнивающих слоев, финишных покрытий, монтажом металлокаркаса и внутренней отделкой. Особое внимание уделяется реконструкции архитектурного сооружения, обустройству парковки и озеленению прилегающей территории.

Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».