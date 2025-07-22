Молодежное шоу «Открытый микрофон» прошло в Дмитрове

Талантливая молодежь выступила перед зрителями на костровой площадке у музея-заповедника «Дмитровский кремль». Мероприятие провели в популярном формате «Открытый микрофон».

Выступающие исполнили известные рок- и поп-хиты, лирические акустические композиции под гитару. Также они прочли стихотворения

«„Открытый микрофон“ — это уникальный формат, который полюбился дмитровчанам. Он помогает молодым ребятам находить единомышленников, дарит вдохновение и показывает, насколько богат талантами наш округ», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее мы рассказывали о том, что областное мероприятие «Лето. Фитнес. Парк» пройдет в Дмитрове в выходные. В парке имени И. А. Лямина в Яхроме организуют открытые тренировки и мастер-классы.